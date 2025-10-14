Rentner kommt in Friedenau von der Straße ab und stirbt

Berlin - Tragischer Unfall in Berlin-Friedenau : Ein 75-jähriger Mann ist am Montagabend bei einer Kollision mit einem Poller ums Leben gekommen.

Der Rettungsdienst konnte nichts mehr für den Rentner (†75) tun. (Symbolfoto) © Marcel Kusch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Senior gegen 22.20 Uhr mit seinem Auto von Innsbrucker Platz in Richtung Bennigsenstraße unterwegs.

Dann kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Poller.

Alarmierte Polizeikräfte und ein Notarzt versuchten noch vor Ort, den Mann zu reanimieren - jedoch ohne Erfolg. Er verstarb am Unfallort.

Die Ermittler schließen derzeit nicht aus, dass eine medizinische Notsituation den Unfall ausgelöst haben könnte.