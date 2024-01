Bei Bauernprotesten: 34-Jähriger schießt auf vorbeifahrende Traktoren

Gruibingen - Am Montag hat ein 34-Jähriger in Gruibingen (Landkreis Göppingen) mit einer Waffe auf Traktoren geschossen.

Auch in Baden-Württemberg protestierten am Montag die Landwirte. © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stellte sich der Mann gegen 13 Uhr an die Hauptstraße vor sein Wohnhaus. Dort gab er mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe in Richtung eines vorbeifahrenden Konvois von Traktoren ab.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Szenerie und alarmierte die Polizei. Der Mann konnte wenig später von Beamten widerstandslos festgenommen werden. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten Polizisten weitere Schreckschusswaffen, Schreckschusspatronen, ein Messer und eine geringe Menge Betäubungsmittel.

Laut Polizei habe sich der 34-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Er wurde von einem Arzt untersucht und wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.