Bei brütender Hitze: Klimaanlage im Zug defekt, fast 500 Reisende evakuiert

Bonn - Eine Regionalbahn ist nahe Bonn wegen einer defekten Klimaanlage liegengeblieben - alle Reisende mussten daraufhin evakuiert werden.

Der Regionalzug war auf freier Strecke zum Stillstand gekommen. © Daniel Evers

Betroffen habe dies laut Polizei 475 Personen, teilte ein Sprecher mit.

Zwei Menschen hätten wegen der Hitze Kreislaufprobleme erlitten, einer von ihnen sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Eine weitere Person habe sich beim Aussteigen leicht verletzt. Rund 350 Passagiere seien mit Bussen zum Hauptbahnhof gebracht worden, die anderen seien auf andere Weise weitergereist.

Die Regionalbahn sei am späteren Nachmittag zwischen Bonn-Bad Godesberg und Bonn-Hauptbahnhof zum Halten gekommen. Außer der Klimaanlage seien auch die Bremsen und der Kompressor kaputt gewesen.