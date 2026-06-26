Knall in der Nacht: Explosion an Berliner Autowerkstatt
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Berlin - In Steglitz-Zehlendorf hat ein bislang Unbekannter offenbar einen Gegenstand über den Zaun einer Autowerkstatt geworfen, der anschließend explodierte.
Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat bereits gegen 3 Uhr in der Nacht. Gegen 9 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert.
Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Allerdings wurden 14 Fahrzeuge beschädigt.
Ein Fachkommissariat für Sprengstoff des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen zur Ursache der Explosion übernommen.
Titelfoto: Polizei Berlin