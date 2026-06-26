26.06.2026 18:24 Knall in der Nacht: Explosion an Berliner Autowerkstatt

In Steglitz-Zehlendorf hat ein bislang Unbekannter offenbar einen Gegenstand über den Zaun einer Autowerkstatt geworfen, der anschließend explodierte.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - In Steglitz-Zehlendorf hat ein bislang Unbekannter offenbar einen Gegenstand über den Zaun einer Autowerkstatt geworfen, der anschließend explodierte.

Ein Sprengstoffermittler des Landeskriminalamtes untersucht den Tatort. © Polizei Berlin Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat bereits gegen 3 Uhr in der Nacht. Gegen 9 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert.