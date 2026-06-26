Polizeieinsatz in Haldensleben: Mindestens eine Person verletzt

Haldensleben - Am Freitagnachmittag ist es in der Haldenslebener Innenstadt zu einem Polizeieinsatz gekommen. Eine Person wurde schwer verletzt.

Eine Person wurde gezielt verletzt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Vorfall soll sich ersten Informationen der Polizeiinspektion Magdeburg zufolge auf dem Marktplatz zugetragen haben. Hier war ein Streit zwischen zwei Männern, einem 60-jährigen Mann aus dem Irak und einem 48-jährigen Syrer, eskaliert.

Im weiteren Verlauf soll der Jüngere in ein Verkaufsgeschäft geflüchtet sein, wurde jedoch von seinem Kontrahenten verfolgt und mit einem messerähnlichen Gegenstand attackiert.

Hierbei erlitt der 48-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Drei Zeugen erlitten durch den Vorfall einen Schock. Auch der 60-Jährige wurde leicht verletzt.

"Der alarmierten Polizei gelang es, den Beschuldigten noch unmittelbar vor Ort vorläufig festzunehmen", so ein Sprecher der Polizeiinspektion. Was der Grund für die Auseinandersetzung war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.