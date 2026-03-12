Bei Kontrolle am Kölner Flughafen: Bundespolizei stellt Waffen sicher

Köln - Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Mittwochnachmittag am Flughafen Köln /Bonn mehrere verbotene Waffen bei einem 35-jährigen Mann aus Recklinghausen sichergestellt.

Beamte der Bundespolizei haben die Metallwaffen bei einer Kontrolle am Flughafen Köln/Bonn im Gepäck des 35-Jährigen gefunden. (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Insgesamt drei scharfe Wurfsterne fanden die Beamten bei einer Kontrolle im Gepäck des Reisenden.

Gegenüber den Ordnungshütern gab der 35-Jährige zwar an, die aus Metall gefertigten Wurfwaffen zuvor in Japan als Souvenir gekauft und nicht gewusst zu haben, dass sich diese noch in seiner Tasche befinden würden.

Das half ihm aber nicht: Nach den Bestimmungen des deutschen Waffengesetzes gelten Wurfsterne als verbotene Waffen. Bereits ihr Besitz stellt damit eine Straftat dar.