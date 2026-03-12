Knarren-Alarm in der Kantstraße: Mann läuft mit Gewehr durch Charlottenburg

Berlin - Ein Mann lief am Mittwochabend mit einer Langwaffe durch die belebte Kantstraße - und löste einen Polizeieinsatz aus.

Neben der Langwaffe stellten die Beamten bei dem Mann (54) weitere verbotene Gegenstände sicher. © --/X/Polizei Berlin

Einsatzkräfte der Polizei bemerkten den 54-Jährigen und sprachen ihn sofort an. Die Beamten forderten den Mann auf, die Waffe fallen zu lassen. Kurz darauf klickten die Handschellen.

Bei der anschließenden Durchsuchung machten die Polizisten weitere Funde: Neben der Langwaffe stellten sie auch eine defekte Gaspistole sowie mutmaßliche Betäubungsmittel sicher.

Nach ersten Angaben der Polizei auf X handelte es sich bei dem Gewehr um eine entmilitarisierte Langwaffe, also eine Waffe, die eigentlich nicht mehr schussfähig sein sollte.

Der 54-Jährige erklärte den Beamten, er habe die Waffe zu einem Antiquitätenhändler bringen und dort zum Verkauf anbieten wollen.