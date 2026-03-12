Mann rastet aus: Vier Polizisten verletzt!

Rüsselsheim - Wegen des Streits eines Paares wurde die Polizei alarmiert: Vor Ort sahen sich die Beamten einem Wüterich gegenüber!

Bei einem Polizei-Einsatz in Rüsselsheim wurden am Mittwoch drei Polizistinnen und ein Polizist verletzt, sie mussten alle ihren Dienst abbrechen. (Symbolfoto) © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen in der Bahnhofstraße in Rüsselsheim, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Donnerstag berichtete.

Demnach rückten drei Polizeibeamtinnen und ein Polizeibeamter nach der Alarmierung gegen 9.30 Uhr aus.

Vor Ort trafen sie auf einen 20-Jährigen, der gegenüber den Polizisten mehr und mehr renitent auftrat. Der junge Mann sollte daher in Gewahrsam genommen werden - dann eskalierte die Situation!

"Im Rahmen der Festnahme leistete der 20-Jährige, der ein Messer bei sich führte, heftigen Widerstand und beleidigte, bespuckte und bedrohte die Ordnungshüter unentwegt", erklärte ein Sprecher.

Zwar gelang es den drei Polizistinnen und dem Polizisten, dem jungen Mann das Messer abzunehmen, doch erst "nach Androhung eines Elektroimpulsgeräts" ließ der 20-Jährige sich festnehmen.