Drohne entdeckt Vermisste im Wald: Seniorin wird in Schubkarre geborgen
Memmelsdorf - Mithilfe einer Drohne haben Einsatzkräfte in Oberfranken eine als vermisst gemeldete Seniorin in einem Waldstück bei Memmelsdorf im Landkreis Bamberg entdeckt.
Die 87-Jährige sei anschließend mit einer Schubkarre gerettet worden, heißt es. Laut Polizei wurde die Frau am Mittwochabend durch ihren Gatten als vermisst gemeldet.
Sie war gegen 15 Uhr zu einem Spaziergang und zum Sammeln von Reisig - also dünnen Zweigen - aufgebrochen und nicht zurückgekehrt.
Am späten Abend startete die groß angelegte Suchaktion. Zuerst wurde das Wohnanwesen sowie angrenzende Gebäude samt Keller, Dachböden und Scheunen abgesucht.
Auch durchkämmten Streifenfahrzeuge die Nachbarschaft.
"Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass sich die Frau in einem weiteren nahe gelegenen Waldgebiet aufgehalten haben könnte", teile das Polizeipräsidium Oberfranken mit.
"Zur Unterstützung wurde ein Drohnenpilot der Verkehrspolizei Bamberg hinzugezogen. Gegen 23 Uhr entdeckte die Drohne schließlich eine Wärmequelle im Wald, die sich als die vermisste Seniorin herausstellte."
Seniorin liegt rund acht Stunden lang verletzt auf dem Waldboden
Dank des Ortungssystems "what3words" konnte der genaue Standort der Gesuchten definiert und an die Helfer am Boden übermittelt werden. Diese ließen sich zu der Stelle navigieren und fanden die Seniorin auf dem Boden liegend.
Nach ersten Erkenntnissen war sie schon gegen 15 Uhr gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen. Trotz des stundenlangen Ausharrens war sie "augenscheinlich unverletzt, jedoch deutlich unterkühlt".
Nachdem sie vor Ort versorgt wurde, stand man vor einem anderen Problem: Wie sollte man die 87-Jährige nun aus dem unwegsamen Gelände schaffen?
Am Ende wurde dieser Konflikt ganz unkonventionell behoben: Mit einer Schubkarre brachte man sie zum Übergabepunkt für den Rettungsdienst. Die Frau wurde im Krankenhaus weiter versorgt.
Das System "what3words" ist als kostenlose App verfügbar. Die Entwickler haben die Welt in drei mal drei Meter große Quadrate unterteilt und jedem Kästchen drei Worte zugeordnet.
Mit diesen drei völlig zufälligen Begriffen - beispielsweise "zutreffen.hellem.wieviel" - lassen sich sehr genau Orte in Wäldern, auf Feldern aber auch abgelegene oder versteckte Eingangstüren finden.
Titelfoto: Montage: Jan Woitas/dpa + Screenshot/privat/what3words