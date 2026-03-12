Drohne entdeckt Vermisste im Wald: Seniorin wird in Schubkarre geborgen

Memmelsdorf - Mithilfe einer Drohne haben Einsatzkräfte in Oberfranken eine als vermisst gemeldete Seniorin in einem Waldstück bei Memmelsdorf im Landkreis Bamberg entdeckt.

Spinat - abfallen - grifffest: Dank der genauen "what3words"-Koordinaten gelangten die Einsatzkräfte zur verletzten 87-Jährigen. (Symbolfoto) © Screenshot/privat/what3words

Die 87-Jährige sei anschließend mit einer Schubkarre gerettet worden, heißt es. Laut Polizei wurde die Frau am Mittwochabend durch ihren Gatten als vermisst gemeldet.

Sie war gegen 15 Uhr zu einem Spaziergang und zum Sammeln von Reisig - also dünnen Zweigen - aufgebrochen und nicht zurückgekehrt.

Am späten Abend startete die groß angelegte Suchaktion. Zuerst wurde das Wohnanwesen sowie angrenzende Gebäude samt Keller, Dachböden und Scheunen abgesucht.

Auch durchkämmten Streifenfahrzeuge die Nachbarschaft.

"Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass sich die Frau in einem weiteren nahe gelegenen Waldgebiet aufgehalten haben könnte", teile das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

"Zur Unterstützung wurde ein Drohnenpilot der Verkehrspolizei Bamberg hinzugezogen. Gegen 23 Uhr entdeckte die Drohne schließlich eine Wärmequelle im Wald, die sich als die vermisste Seniorin herausstellte."