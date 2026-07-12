Bei praller Sonne: Hund in Auto zurückgelassen

Hohenstein-Ernstthal - Am Freitagnachmittag musste die Polizei in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau ) einen Hund aus einem aufgeheizten Auto befreien. Viel länger hätte es der Hund wahrscheinlich auch nicht mehr ausgehalten.

Der Hund war bereits stark dehydriert. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Gegen 14.45 Uhr wurden Passanten auf einen Hund aufmerksam, der in einem Auto zurückgelassen wurde, das an der Paul-Greifzu-Straße stand.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sprachen besorgte Bürger Polizeikräfte vor Ort an, die den Hund über ein zum Teil geöffnetes Fenster befreien konnten.

Die Hilfe kam noch nicht zu spät. Dennoch war der Hund aufgrund des stark aufgeheizten Innenraums sichtlich geschwächt.

Die Polizisten versorgten ihn zunächst mit einer großen Schüssel Wasser. Anschließend wurde der Vierbeiner von Angestellten eines Tierheims abgeholt.

Am Auto entstand kein Sachschaden. Gegen den 66-jährigen Hundebesitzer läuft nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.