Nackt und schwer verletzt: Bewusstloser Mann mit Kopfwunde gefunden

Halle (Saale) - Ein nackter und schwer verletzter Mann ist in der Nacht zu Sonntag in der Hallenser Südstadt gefunden worden.

Im Bereich Florentiner Bogen in Halle wurde ein schwer verletzter Mann gefunden. (Archivbild) © Freiwillige Feuerwehr Halle Büschdorf

Gegen 1.45 Uhr entdeckten Fußgänger den bewusstlosen Mann im Bereich Turiner Eck/Florentiner Bogen und riefen den Rettungsdienst.

"Der schwer Verletzte hatte äußerlich sichtbar eine Kopfverletzung und war nicht ansprechbar", so Polizeisprecherin Antje Hoppen.

Die Auffindesituation lasse vermuten, "dass der Mann sich zuvor auf einem Vordach aufhielt und von dort herabstürzte oder sprang".

Er wurde in eine Klinik gebracht. Später sicherte die Polizei wichtige Spuren am Einsatzort.

Da noch immer unklar ist, wer der Mann ist, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.