12.07.2026 17:22 Kinder bringen Fund aus Wald mit nach Hause, dann rücken Kampfmittel-Experten an

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Der Ausflug von Kindern in Löbau endete am Samstagabend mit einem Einsatz des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

Von Chris Pechmann

Löbau - Gefährliche Entdeckung! Der Ausflug von Kindern in Löbau endete am Samstagabend mit einem Einsatz des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Diese Granaten aus dem Ersten Weltkrieg fanden Kinder beim Spielen in einem Wald in Löbau. © Polizeidirektion Görlitz Laut Polizei haben Kinder beim Spielen im Wald Am Trommlerbusch zwei Granaten entdeckt. Anstatt diese vor Ort liegenzulassen, schleppten sie ihren explosiven Fund mit nach Hause! Kampfmittel-Experten rückten an und stellten die Sprengkörper zur Vernichtung sicher. Dabei handelte es sich offenbar um deutsche Granaten aus dem Ersten Weltkrieg. Behörden warnten vor derartigen Aktionen und mahnten: "Sollten Sie Fundmunition oder ähnliche Gegenstände auffinden, halten Sie Abstand! Berühren Sie die Gegenstände nicht und verlassen Sie den Bereich! Wenn möglich, markieren Sie den Fundort! Informieren Sie die Polizei!"

Titelfoto: Polizeidirektion Görlitz