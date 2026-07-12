Wohnungsauflösung endet mit Großeinsatz: LKA sprengt alte Munition

Freihung - Bei einer Wohnungsauflösung in Freihung (Landkreis Amberg-Sulzbach) ist Munition aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Polizei wurde der Fund am Samstagnachmittag gemeldet.

Die Polizei kümmerte sich um den Munitionsfund. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Es habe sich um zwei Minen- beziehungsweise Schrapnellgeschosse für die Flugabwehr im Kaliber von zwei und drei Zentimetern gehandelt, teilten die Beamten mit.

Wegen ihres schlechten Zustands durch Alter und Witterung konnten die Geschosse nicht abtransportiert werden.

Eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes sprengte sie deshalb noch am Abend auf einem abgeernteten Feld.

