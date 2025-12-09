Bei Routine-Durchsuchung entdeckt: Beamte machen illegalen Fund im Gepäck von Teenager

Köln - Im Handgepäck eines gerade mal 14 Jahre jungen Reisenden haben Bundespolizisten am Flughafen Köln/Bonn einen illegalen Fund gemacht: Der verbotene Gegenstand wurde sichergestellt.

Die Bundespolizei stellte das Nunchaku, das in Deutschland unter das Waffengesetz fällt, sicher. (Symbolbild) © Bundespolizei

Nach Angaben der Beamten wollte der britische Staatsangehörige nach London-Stansted reisen, wobei bei einer routinemäßigen Durchleuchtung seines Gepäcks ein sogenanntes Nunchaku entdeckt wurde.

Dessen Besitz und Mitnahme ist nicht nur nach deutschem Waffengesetz verboten, sondern stellt zudem eine Straftat dar.

Die anwesenden Ordnungshüter belehrten den Teenager und seine begleitenden Erziehungsberechtigten daher über den Verstoß und stellten das Nunchaku sicher.