Bei Routinekontrolle: Zollbeamte machen Mega-Entdeckung unter dieser Plane

Gießen - Beamte des Hauptzollamtes Gießen haben auf der A4 einen groß angelegten Schmuggelversuch gestoppt. Bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle überprüften sie ein Auto mit polnischem Kennzeichen, das auf dem Weg von Polen nach Frankreich war.

Unter dieser schwarzen Plane verstecke ein 29-jähriger Mann seine Schmuggelware. © Montage: 123rf/huettenhoelscher, Hauptzollamt Gießen

Der 29-jährige Fahrer gab zunächst an, keine Zigaretten dabeizuhaben - lediglich sogenannte Heets zum Eigenverbrauch.

Das Auto, so erklärte er, gehöre einem in Polen lebenden Freund.

Doch bei der anschließenden Kontrolle machten die Beamten eine erstaunliche Entdeckung: Unter einer schwarzen Plane im Kofferraum lagen insgesamt 83.600 unversteuerte Zigaretten.

Der Fahrer zeigte sich überrascht und beteuerte, von der Schmuggelware nichts gewusst zu haben. Laut Hauptzollamt Gießen handelt es sich jedoch um eine Menge, die auf gewerbsmäßigen Handel schließen lässt.

"Solche Funde zeigen, dass auch Routinekontrollen einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung leisten", betonte Stephanie Auerswald, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Gießen.