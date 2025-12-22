Falsche Bücherhändler kassieren 33.000 Euro: Polizei sucht Täter

Potsdam - Die Kriminalpolizei fahndet nach zwei mutmaßlichen Betrügern, die einen Mann in Potsdam-Eiche um einen hohen Geldbetrag gebracht haben.

Die Polizei hat eine öffentliche Fahndung eingeleitet. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Die Täter gaben sich als Mitarbeitende eines Unternehmens aus und suchten den Geschädigten bereits im Februar 2024 in seiner Wohnung auf.

Dort erklärten sie dem Mann, seine Büchersammlung für einen Preis von rund 174.800 Euro verkaufen zu wollen. Dafür legten sie ihm einen angeblichen Vermittlungsvertrag zur Unterschrift vor, den der Geschädigte unterschrieb.

Zudem teilten die Männer ihm mit, dass er in Kürze 35.000 Euro auf sein Bankkonto erhalten werde. Von diesem Betrag solle er 33.000 Euro als sogenannte Sicherheitsleistung für den geplanten Verkauf auf das Konto des Unternehmens überweisen.

Der Mann kam der Aufforderung nach, stellte jedoch wenig später fest, dass er mit seiner Unterschrift tatsächlich einen Kreditantrag über 35.000 Euro bei einem Bankinstitut abgeschlossen hatte. Ein Verkauf der Büchersammlung fand nicht statt, eine Rückzahlung des Geldes ebenfalls nicht.