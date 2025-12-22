Falsche Bücherhändler kassieren 33.000 Euro: Polizei sucht Täter
Potsdam - Die Kriminalpolizei fahndet nach zwei mutmaßlichen Betrügern, die einen Mann in Potsdam-Eiche um einen hohen Geldbetrag gebracht haben.
Die Täter gaben sich als Mitarbeitende eines Unternehmens aus und suchten den Geschädigten bereits im Februar 2024 in seiner Wohnung auf.
Dort erklärten sie dem Mann, seine Büchersammlung für einen Preis von rund 174.800 Euro verkaufen zu wollen. Dafür legten sie ihm einen angeblichen Vermittlungsvertrag zur Unterschrift vor, den der Geschädigte unterschrieb.
Zudem teilten die Männer ihm mit, dass er in Kürze 35.000 Euro auf sein Bankkonto erhalten werde. Von diesem Betrag solle er 33.000 Euro als sogenannte Sicherheitsleistung für den geplanten Verkauf auf das Konto des Unternehmens überweisen.
Der Mann kam der Aufforderung nach, stellte jedoch wenig später fest, dass er mit seiner Unterschrift tatsächlich einen Kreditantrag über 35.000 Euro bei einem Bankinstitut abgeschlossen hatte. Ein Verkauf der Büchersammlung fand nicht statt, eine Rückzahlung des Geldes ebenfalls nicht.
Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Person machen?
Im Rahmen der Ermittlungen konnte mithilfe des Geschädigten von einem der Täter ein Phantombild erstellt werden.
Der Mann soll etwa 28 bis 35 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, schlank bis dünn und südeuropäischer Erscheinung sein. Er habe schwarze Haare und braune Augen.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 03381 5508 0 entgegen. Dabei sollte möglichst die Fahndungsnummer 118-25 angegeben werden. Alternativ können Hinweise auch über das Online-Hinweisformular der Polizei Brandenburg übermittelt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, --/Polizei Brandenburg/Polizeidirektion West