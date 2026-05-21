Bei Suche nach Vermisster (88): Störer blendet Hubschrauberpilot mit Laserpointer

Ratingen - Während der Suche nach einer vermissten 88-jährigen Frau in Ratingen bei Düsseldorf sind die Piloten eines Polizeihubschraubers mit einem Laser geblendet worden.

Noch aus der Luft konnte die Besatzung den Übeltäter erkennen, kurz darauf klopften die Beamten an der Tür. (Symbolfoto) © Fabian Strauch/dpa

Die Polizei konnte einen 45 Jahre alten Verdächtigen ausfindig machen.

Nach Polizeiangaben war der Hubschrauber am Mittwochabend über der Innenstadt unterwegs, als die Piloten gegen 22.50 Uhr mehrfach und über längere Zeit mit dem Laser geblendet worden seien.

Nur durch spezielle Schutzvorrichtungen an den Nachtsichtbrillen der Piloten seien Augenschäden verhindert worden.

Die Besatzung des Hubschraubers habe den mutmaßlichen Täter an einem Wohnungsfenster erkennen können.