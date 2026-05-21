Mit vermummten Spezialkräften! Durchsuchungen beim Rockerclub Hells Angels

Pforzheim – Die Polizei hat ein Vereinsheim des Rockerclubs Hells Angels in Pforzheim durchsucht. Vermummte Spezialkräfte der Polizei sicherten den Einsatz ab.

Am Morgen wurden die Räume in Pforzheim durchsucht. Was wollten die Beamten finden? (Symbolbild) © Fredrik von Erichsen/dpa

Genaueres zu den Hintergründen der Durchsuchung konnte eine Polizeisprecherin nicht nennen.

Den Einsatz am Morgen leitete das Polizeipräsidium Ludwigsburg, die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Rocker waren Anfang April in das Vereinsheim in der Pforzheimer Nordstadt gezogen. Davor gab es mehrere Jahre keine offiziellen Aktivitäten in der Stadt.