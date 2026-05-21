Kassiererin mit Messer bedroht: Polizei sucht nach flüchtigem Räuber

Haldensleben - Bereits am Montagabend wurde ein Discounter in Haldensleben ( Landkreis Börde ) von einem bislang unbekannten Täter überfallen. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem Dieb und hofft auf Zeugenhinweise.

Der bewaffnete Täter konnte nach dem Raub flüchten. (Symbolfoto) © 123RF/sergeychayko

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, betrat der gesuchte Mann gegen 18.10 Uhr den Markt im Waldring und stellte sich mit Artikeln an die Kasse.

Hier bedrohte er eine Kassiererin mit einem Messer und forderte sie auf, ihm den Kasseninhalt auszuhändigen. Mit der Beute flüchtete der Täter anschließend in unbekannte Richtung, so eine Sprecherin der Polizei.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Räuber nicht festgestellt werden. Zeugen gaben an, den unbekannten Mann bereits am Nachmittag in dem Laden beobachtet zu haben.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

1,75 Meter groß

25 bis 30 Jahre alt

dunkler Bart

trug eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Pullover mit Nike-Aufschrift, ein schwarzes Basecap mit hellem, schwarz gemustertem Schirm

Die Ermittlungen dauern an.