Diebe klauen Bagger: 10.000 Euro Schaden bei Spritztour
Schneeberg - Im Erzgebirge haben Baggerdiebe in den vergangenen Tagen einen enormen Schaden verursacht.
Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fand der Diebstahl wohl am vergangenen Wochenende statt. Der Bagger der Marke Wacker Neuson war in Schneeberg am Filzteich von Unbekannten geöffnet worden.
Die Diebe fuhren dann mit der Baumaschine mehrere hundert Meter umher. Dabei wurde ein Brückengeländer erheblich beschädigt. Anschließend stellten die Täter den Bagger auf einer nahegelegenen Waldlichtung ab.
"Nach ersten Erkenntnissen entstand an der Fußgängerbrücke ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro", so ein Polizeisprecher.
Der Bagger blieb bei der Spritztour unbeschädigt.
Im Mai hatten Unbekannte in Chemnitz einen Bagger von einer Baustelle an der A4 geklaut und waren damit durch die Gegend gefahren. Auch diese Baumaschine wurde in einem Wald abgestellt. Als der Bagger gefunden wurde, war er allerdings ausgebrannt.
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