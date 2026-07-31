Beim Festival in Wacken: Kampfmittel-Experten durchsuchen Fahrzeug, Fahndung nach zwei Personen
Wacken - Am Donnerstagabend hat die Polizei in Wacken (Schleswig-Holstein) nach zwei Personen gefahndet und ein Auto überprüft.
Gegen 21 Uhr teilte die Polizei mit, dass die Personen außerhalb des Festivalgeländes festgestellt und kontrolliert wurden. Sie wurden zu weiteren Ermittlungen auf eine Polizeiwache gebracht. Spezialkräfte des Kampfmittelräumdienstes untersuchten in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug auf einen verdächtigen Gegenstand.
Die Einsatzkräfte schlossen anschließend eine vom Gegenstand ausgehende Gefahr aus. Aufgrund der laufenden Ermittlungen hielt sich die Polizei mit weiteren Einzelheiten bedeckt. Laut Reporter vor Ort wurden zahlreiche Gegenstände aus dem Auto eingetütet und mitgenommen. Die Ortschaft Bokelrehm bei Wacken sei abgesperrt worden.
Für die Festivalbesucher bestehe aufgrund des Sachverhalts keine Gefährdung, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Beim Wacken Open Air richte die Polizei besondere Aufmerksamkeit auf verdächtige Personen, Fahrzeuge und Gegenstände.
Das Festival wurde am Mittwoch eröffnet und ist mit 85.000 Besuchern restlos ausverkauft. Das Wacken Open Air gilt als das größte Heavy-Metal-Festival der Welt.
Titelfoto: Florian Sprenger