Waffenarsenal, Amphetamine, Aufzuchtanlage: Drogendealer geschnappt?

Bad Tölz - Wegen Untersuchungen zu einem Rauschgift-Fall durchsuchten am Dienstag Polizeibeamte die Wohnung eines 44-Jährigen – und sie wurden dabei auch fündig.

Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss fuhren am Dienstag mehrere Streifenwagen zum Wohnanwesen eines 44-Jährigen – und entdeckten einige illegale Dinge. © Montage: Polizeipräsidium Oberbayern Süd (2)

Neben rund 70 Gramm Amphetamin und einer Aufzuchtanlage für Cannabis habe man zahlreiche Waffen und verbotene Gegenstände entdeckt.

Gleich mehrere Streifenwagenbesatzungen waren bei dem Einsatz in der Tölzer Karwendelsiedlung vor Ort. Grundlage war ein richterlicher Beschluss.

Dieser wurde erlassen, nachdem es tatsächliche Anhaltspunkte gegeben hatte, dass in der Wohnung Drogenhandel stattgefunden habe.

"Der 44-jährige deutsche Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen und (...) am Folgetag dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Donnerstag mit.

"Der Richter folgte dem Antrag und erließ einen Haftbefehl", heißt es weiter.