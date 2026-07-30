Einbruch bei Schützenverein: Mehrere DDR-Gewehre geklaut

Mülsen - Im Mülsener Ortsteil Thurm (Landkreis Zwickau ) sind Einbrecher bei einem Schützenverein eingestiegen.

In Mülsen wurden bei einem Schützenverein mehrere Luftdruckgewehre und eine Pistole geklaut. Die Waffen stammten zum Teil aus DDR-Zeiten. (Symbolfoto) © 123RF/alf061

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, passierte der Einbruch auf der Voigtlaidener Straße zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend.

Die Täter stiegen in das Vereinsheim ein und klauten fünf Luftgewehre der Marke Haenel aus DDR-Zeiten und eine Luftdruckpistole aus spanischer Produktion (Hersteller: GAMO). Außerdem ließen die Einbrecher etwa 100 Euro Bargeld mitgehen.

"Erlaubnispflichtige Waffen und Munition wurden nicht entwendet, da diese nicht im Schießstand gelagert werden", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau.

Die gestohlenen Waffen haben einen Wert von rund 600 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.