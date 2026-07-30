Feld zwischen zwei Landkreisen brennt: Alte Kriegs-Munition als Auslöser
67 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Kleinfurra - Zwischen Kleinfurra (Landkreis Nordhausen) und dem Sondershäuser Ortsteil Großfurra (Kyffhäuserkreis) hat am frühen Mittwochnachmittag ein Feld gebrannt.
Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren rund 200 Quadratmeter Fläche eines Stoppelfeldes in Brand geraten.
Den Angaben nach ist das Gebiet mit Altlasten aus Kriegszeiten verunreinigt. Aus diesem Grund kommt es vor allem bei hohen Temperaturen zu Bränden, weil die von damals entsorgte und gesprengte Munition immer wieder Feuer fängt.
Im jüngsten Fall wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Das Feld an der Grenze zwischen zwei Landkreisen liegt im Bereich einer alten Mülldeponie.
Titelfoto: Feuerwehr Rüxleben/Silvio Dietzel