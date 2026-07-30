Feld zwischen zwei Landkreisen brennt: Alte Kriegs-Munition als Auslöser

Kleinfurra - Zwischen Kleinfurra (Landkreis Nordhausen) und dem Sondershäuser Ortsteil Großfurra (Kyffhäuserkreis) hat am frühen Mittwochnachmittag ein Feld gebrannt.

Die Feuerwehr löschte den Brand. © Feuerwehr Rüxleben/Silvio Dietzel

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren rund 200 Quadratmeter Fläche eines Stoppelfeldes in Brand geraten.

Den Angaben nach ist das Gebiet mit Altlasten aus Kriegszeiten verunreinigt. Aus diesem Grund kommt es vor allem bei hohen Temperaturen zu Bränden, weil die von damals entsorgte und gesprengte Munition immer wieder Feuer fängt.