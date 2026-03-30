Beim "Palmator"-Anstich: 17-Jähriger verletzt Frau mit Böller
Von Tizian Gerbing
Pettendorf - Beim Starkbieranstich "Palmator" in Pettendorf (Landkreis Regensburg) ist eine Frau durch einen geworfenen Böller leicht verletzt worden.
Ein 17-Jähriger zündete den Knallkörper im Bereich des Südeingangs zum Festgelände und warf ihn in Richtung der 25-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.
Die Frau erlitt leichte Brandverletzungen an den Beinen und wurde vor Ort medizinisch versorgt.
Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.
Der Starkbieranstich markiert traditionell den Beginn der Starkbierzeit, bei der in vielen bayerischen Orten besonders kräftiges Bier ausgeschenkt und gefeiert wird.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa