Beim "Palmator"-Anstich: 17-Jähriger verletzt Frau mit Böller

Pettendorf - Beim Starkbieranstich "Palmator" in Pettendorf (Landkreis Regensburg) ist eine Frau durch einen geworfenen Böller leicht verletzt worden.

Ein Jugendlicher hat beim Starkbieranstich in Pettendorf einen Böller gezündet. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Ein 17-Jähriger zündete den Knallkörper im Bereich des Südeingangs zum Festgelände und warf ihn in Richtung der 25-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau erlitt leichte Brandverletzungen an den Beinen und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.