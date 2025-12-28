Bekiffter VW-Fahrer kommt von Straße ab und landet in Gleisbereich, dann kommt ein Zug

Ein Wagen prallt gegen eine Ampel und kommt auf Bahngleisen zum Stehen. In dem Moment kommt ein Zug angefahren.

Bad Gandersheim – Das Auto eines 22-Jährigen ist bei Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) von einem Regionalzug erfasst worden.

Der Autofahrer war alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Cannabis.
Zwar leitete der Zugführer eine Gefahrenbremsung ein, der Zug kam aber erst nach rund 400 Metern zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Weder Autofahrer noch Zuginsassen wurden verletzt.

Nach Angaben der Polizei kam der VW am Samstagabend gegen 21 Uhr in einer scharfen Kurve auf winterglatter Straße vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Dabei prallte der Wagen gegen eine Ampel, kam mit dem Heck im Gleisbereich zum Stehen und wurde kurz darauf von dem Regionalzug erfasst.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer alkoholisiert und unter dem Einfluss von Cannabis war.

Der Bahnabschnitt war bis 23.45 Uhr voll gesperrt.
Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und ermitteln nun gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf knapp 15.000 Euro. Der Bahnabschnitt war bis 23.45 Uhr voll gesperrt.

