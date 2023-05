Bereich des Uniklinikums in Jena großflächig abgesperrt: Verdächtiger Koffer entdeckt

Jena - Ein verdächtiger Koffer hat in Jena zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei beim Universitätsklinikum geführt.

Beim Uniklinikum in Jena wurde ein Koffer gefunden, der weißes Pulver beinhaltet. © Michael Reichel/dpa

Der Koffer sei am Dienstagmorgen entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Verständigte Kräfte hätten beim Öffnen weißes Pulver entdeckt. Wo genau der Koffer gefunden wurde, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Auch weitere Details zum Fund nannte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen bislang nicht. Der Bereich des Klinikums sei großflächig abgesperrt worden. Der Betrieb der Kindernotaufnahme liefe eingeschränkt. Derzeit werde die tatsächliche Gefahrenlage geklärt. Das Pulver sollte untersucht werden.

Bereits auf den Tag genau vor drei Wochen herrschte am Uniklinikum helle Aufregung. An dem Tag war ein Schreiben eingegangen. Darin wurde angegeben, dass in 45 Minuten mehrere Explosivstoffe detonieren würden.