Frau parkt ihren Mercedes: Als sie zurückkommt, sind plötzlich alle Räder verschwunden

Bergisch Gladbach – Eine Autobesitzerin hat in Bergisch Gladbach eine unschöne Überraschung erlebt: Über Nacht sind plötzlich alle vier Räder von ihrem Mercedes verschwunden!

So fand die Besitzerin ihren Mercedes in den Morgenstunden vor: komplett ohne Reifen. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag an dem dunkelgrauen Auto zu schaffen gemacht.

So hatte die Besitzerin den Mercedes am Samstagabend gegen 23.30 Uhr vor ihrem Wohnhaus an der Frankenforster Straße geparkt.

Im Laufe der Nacht bockten die Täter den Wagen dann auf Holzböcke auf, schraubten die Räder ab und flüchteten mit ihrem Diebesgut. Nach Angaben der Ermittler wird der Wert ihrer Beute auf einen oberen vierstelligen Betrag geschätzt.

Als die Besitzerin am Morgen gegen 7.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, war die Überraschung groß.

Sie informierte die Polizei, welche nun nach Zeugen sucht, die im Bereich des Tatorts etwas Verdächtiges beobachtet haben.