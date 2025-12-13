Eskalation bei Privatfeier: Drei Teenager schwer verletzt - einer erleidet Messerstiche

Bonn - Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in Bonn sind in der Nacht zu Samstag drei Jugendliche im Alter von 17 Jahren schwer verletzt worden. Einer der Teenager wurde mit Messerstichen in eine Klinik gebracht.

Die Polizei hat nach der Auseinandersetzung bei einer Privatfeier in Bonn Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie ein Sprecher der Bonner Polizei am Samstag schilderte, waren die Beamten in der Nacht gegen 1.20 Uhr zum Sportplatz auf der Straße Rosenbach in Bonn-Pützchen alarmiert worden, wo in einem dortigen Sportlerheim eine private Geburtstagsfeier von zwei 18-Jährigen stattfand.

Demnach soll ersten Erkenntnissen zufolge eine noch unbestimmte Anzahl von nicht eingeladenen Personen unberechtigt zu der Feier hinzugekommen sein, als die Stimmung kippte und es im weiteren Verlauf zu einem Streit mit mehreren Beteiligten kam.

Die Situation eskalierte dann derart, dass sich eine Schlägerei entwickelte, bei der auch ein Messer zum Einsatz kam. "Drei 17-Jährige wurden bei der Auseinandersetzung schwer verletzt, einer von ihnen durch Messerstiche", berichtete der Polizeisprecher.

Die drei Teenager wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser gebracht, Lebensgefahr bestehe nach Angaben der behandelnden Ärzte aber nicht.