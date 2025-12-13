 3.216

Jugendamt will mutmaßlich gefährdetes Kind aus Familie holen: SEK muss unterstützen

Bei Kindeswohlgefährdung werden die Behörden hellhörig. Am Abend ist in Sulzbach ein Kind aus einer Familie geholt worden.

Von Sigrun Stock

Sulzbach-Laufen - Großeinsatz im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg: Mithilfe von Spezialkräften der Polizei hat das Jugendamt am Freitagabend in Sulzbach ein Kind aus einer Familie geholt.

Zahlreiche Spezialkräfte waren am Freitagabend vor Ort, um das Kind aus einer Wohnung zu holen.  © Philipp André/onw-images/dpa

Verletzt wurde niemand, teilten die Beamten mit. Die Spezialkräfte seien eingesetzt worden, um die Gefahr für sämtliche Beteiligte zu minimieren.

Das Jugendamt habe am Nachmittag mit der Familie in Sulzbach-Laufen ein Gespräch führen wollen. Es hätten sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass sich das Kind in einer Gefahrensituation befinden könnte, hieß es von den Einsatzkräften.

Deswegen habe das Amt die Unterstützung der Polizei angefordert.

Die Beamten hätten gegen 22.10 Uhr zugegriffen und das Kind wohlbehalten an das Jugendamt übergeben.

Weitere Details zu dem Fall gab es von der Polizei nicht. Eine Gefahr für unbeteiligte Menschen habe nicht bestanden, versicherten die Einsatzkräfte.

