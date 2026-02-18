Besitzer hatte ihn nur kurz angeleint: 35-Jähriger stiehlt fremden Hund

Dessau - Den Albtraum eines jeden Hundebesitzers musste am Dienstag ein Mann in Dessau durchleben: Als der 73-Jährige gegen 10.15 Uhr nach einem Einkauf in den Vorraum eines Supermarktes in der Dessauer Straße zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Vierbeiner verschwunden war.

Der Mann hatte seinen Hund im Vorraum des Supermarktes an eine Palette gebunden. (Symbolfoto) © 123RF/natamaki

Den Hund hatte er vor dem Betreten des Ladens mit der Leine an einer Palette festgemacht.

Die Mitarbeiter des Geschäfts sagten dem Senioren, dass ein anderer seinen felligen Begleiter mitgenommen hatte.

"Die eingesetzten Kollegen konnten im Rahmen weiterer Ermittlungen dessen Personalien bekannt machen und suchten den 35-jährigen Beschuldigten an seiner Wohnanschrift auf", sagte Polizeisprecher Torsten Gärtner vom Revier Dessau-Roßlau.

"Dort trafen sie auf den Täter, der den Hund herausgab, sodass dieser wieder an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden konnte."