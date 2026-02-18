Maskierte rauben Lkw in NRW aus: Wenig später fallen Schüsse

Jülich - In der Nacht zu Dienstag ist es in Jülich zu einem schweren Raub gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach einer groß angelegten Fahndung entdeckte die Polizei den gestohlenen Lkw bei Krefeld. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Gegen 23.50 Uhr hielt sich ein 46-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen mit seinem Sattelzug am Lahnweg auf, als plötzlich mehrere dunkel gekleidete und maskierte Personen auftauchten. Einer der Täter soll den Mann mit einer Schusswaffe bedroht haben.



Wie die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss unter Verweis auf die Polizei Düren mitteilt, hatten es mehrere Täter offenbar ganz gezielt auf wertvolles Buntmetall abgesehen.

Kurz darauf machten sich die Räuber mit dem voll beladenen Lkw aus dem Staub.

Der geschockte Fahrer rannte zu einem nahegelegenen Wohnhaus, von wo aus die Polizei alarmiert wurde.

Sofort startete eine groß angelegte Fahndung samt Polizeihubschrauber.