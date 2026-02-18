Weil Fahrer unvermittelt abgebogen ist: Zwei Straßenbahnen kollidieren miteinander

Düsseldorf - Bei einem Unfall mit zwei Straßenbahnen in Düsseldorf wurden zwei Menschen am Dienstagabend leicht verletzt.

Noch ist unklar, wieso die Straßenbahn plötzlich nach links abbog. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 43-jähriger Bahnfahrer um 18.36 Uhr auf der Brunnenstraße in Düsseldorf-Bilk unterwegs und wollte sein Fahrzeug eigentlich weiter geradeaus auf die Himmelgeister Straße lenken. Das berichtete die Polizei am Mittwoch.

Aus bislang unklarer Ursache sei er demnach dennoch nach links abgebogen, wo er seitlich mit einer entgegenkommenden Bahn kollidierte, die ein 40-Jähriger steuerte.