Weil Fahrer unvermittelt abgebogen ist: Zwei Straßenbahnen kollidieren miteinander
Düsseldorf - Bei einem Unfall mit zwei Straßenbahnen in Düsseldorf wurden zwei Menschen am Dienstagabend leicht verletzt.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 43-jähriger Bahnfahrer um 18.36 Uhr auf der Brunnenstraße in Düsseldorf-Bilk unterwegs und wollte sein Fahrzeug eigentlich weiter geradeaus auf die Himmelgeister Straße lenken. Das berichtete die Polizei am Mittwoch.
Aus bislang unklarer Ursache sei er demnach dennoch nach links abgebogen, wo er seitlich mit einer entgegenkommenden Bahn kollidierte, die ein 40-Jähriger steuerte.
Durch die Wucht des Unfalls wurden der 40-Jährige sowie eine Insassin der Bahn leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist und wie die Bahn plötzlich nach links fuhr.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa