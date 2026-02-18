Gerade noch gebremst! Polizisten retten süßes Kaninchen vor Unfalltod

Wittenberg - Polizeibeamte in Wittenberg in Sachsen-Anhalt haben am späten Dienstagabend vermutlich das Leben eines kleinen Vierbeiners gerettet.

Die Polizisten kümmerten sich auf der Dienststelle um das Kaninchen und versorgten es mit Futter und Wasser. © Polizei Sachsen-Anhalt

Gegen 23.30 Uhr befuhren sie die Triftstraße in Richtung Friedrichstraße, als ihnen auf Höhe der Hausnummer 57 plötzlich ein Kaninchen auffiel, das die Straße entlang hoppelte.

Das teilte Polizeihauptkommissarin Cornelia Dieke am Mittwoch mit.

Das kleine schwarze Tier war offensichtlich ein Hauskaninchen. Der Halter konnte nicht gefunden werden, also entschieden sich die Beamten kurzerhand dazu, das Fellwesen zu retten.

Damit handelten sie vermutlich auch richtig, denn Hauskaninchen haben in der Wildnis oft keine Chance.