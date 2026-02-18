Gerade noch gebremst! Polizisten retten süßes Kaninchen vor Unfalltod
Wittenberg - Polizeibeamte in Wittenberg in Sachsen-Anhalt haben am späten Dienstagabend vermutlich das Leben eines kleinen Vierbeiners gerettet.
Gegen 23.30 Uhr befuhren sie die Triftstraße in Richtung Friedrichstraße, als ihnen auf Höhe der Hausnummer 57 plötzlich ein Kaninchen auffiel, das die Straße entlang hoppelte.
Das teilte Polizeihauptkommissarin Cornelia Dieke am Mittwoch mit.
Das kleine schwarze Tier war offensichtlich ein Hauskaninchen. Der Halter konnte nicht gefunden werden, also entschieden sich die Beamten kurzerhand dazu, das Fellwesen zu retten.
Damit handelten sie vermutlich auch richtig, denn Hauskaninchen haben in der Wildnis oft keine Chance.
Da Kaninchen Fluchttiere sind, war das Einfangen aber alles andere als einfach. Als die Polizisten sich dem Tier näherten, ergriff es die Flucht. Zu Fuß nahmen sie die Verfolgung auf, konnten durch taktisches Anpirschen und mithilfe einer Decke zuschlagen und den Vierbeiner einfangen.
Dem Tier ging es augenscheinlich gut und auf der Polizeistelle wurde es mit einer Möhre und Wasser versorgt. Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr wurde es dem örtlichen Ordnungsamt übergeben.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Sachsen-Anhalt