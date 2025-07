Besitzerin will Hund aus Auto retten und verletzt sich schwer an Hand

Alles in Kürze

Der Hund konnte wohlbehalten aus dem Auto gerettet werden, nur sein Frauchen trug bei der Rettungsaktion Verletzungen davon. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich am Samstagmittag am Reichenauer Campingplatz "Sandseele" bei einem Auto die automatische Türverriegelung aktiviert.

Da sich der Autoschlüssel noch im Fahrzeug befand, war der Hund der Besitzerin nun im Auto eingeschlossen.

Die Frau alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau.

Als die Kameraden gegen 15.18 Uhr eintrafen, hatte die Besitzerin schon selbst die Scheibe eingeschlagen.