Besoffski randaliert in Supermarkt: 33-Jähriger bepöbelt Kunden und beißt Polizistin in die Hand

Troisdorf - Randale im Supermarkt! Ein Mann (33) hat am Montag für einen turbulenten Polizeieinsatz in Troisdorf (bei Köln ) gesorgt und drei Einsatzkräfte verletzt.

Die Polizei konnte den Randalierer am Ende des Tages fesseln und abführen. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Erstmals auf den Chaoten aufmerksam wurden die Beamten gegen 18.45 Uhr, nachdem der Filialleiter um Hilfe gebeten hatte.

An Ort und Stelle trafen die Polizisten schließlich auf den aggressiven Übeltäter und erteilten ihm einen unmissverständlichen Platzverweis.

Allerdings: Nur 45 Minuten später stand der Mann schon wieder auf der Matte und pöbelte gegen Kunden und Mitarbeiter des Supermarkts.

Erneut rückte die Polizei aus - nur diesmal mit strengerer Hand als zuvor. Auch der 33-Jährige selbst schien deutlich aggressiver und wehrte sich bei der Ingewahrsamnahme mit allen Mitteln.

Auf dem Boden liegend zog er eine Polizistin schließlich an den Haaren und biss ihr in die Hand. Zwei weitere Beamte wurden ebenfalls leicht verletzt.

Noch auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte er, die Einsatzkräfte zu treten und anzuspucken - ohne Erfolg.