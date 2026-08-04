24-Jähriger soll radioaktives Material besitzen: Großeinsatz zur Gefahrenabwehr

Saarbrücken/Sankt Ingbert - Polizei, Feuerwehr und Experten für chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren rückten aus: Ein 24 Jahre alter Mann in der saarländischen Stadt Sankt Ingbert soll strahlendes Material unsachgemäß bei sich gelagert haben. Es bestehe "keine Gefahr für die allgemeine Öffentlichkeit", betonte ein Sprecher.

Alarm in Sankt Ingbert im Saarland: Ein 24 Jahre alter Mann soll radioaktive Mineralien bei sich gelagert haben. © Harald Tittel/dpa

Der Großeinsatz in der Stadt östlich von Saarbrücken erfolge "im Rahmen eines laufenden Ermittlungs- und Gefahrenabwehrverfahrens", wie die Polizei und weitere beteiligte Behörden am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Demnach erfolgt die Maßnahme "in enger Zusammenarbeit mit den für den Strahlenschutz zuständigen Behörden". Alle Schritte der Einsatzkräfte seien vorbereitet und werden "durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal begleitet", betonte ein Sprecher der saarländischen Landespolizei.

"Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Gefahr für die allgemeine Öffentlichkeit", hieß es weiter. Der Einsatz diene gerade dazu, "eine mögliche Gefährdung frühzeitig zu erkennen, fachgerecht zu bewerten und erforderlichenfalls zu beseitigen".

Ermittlungen hätten zu dem konkreten Verdacht geführt, dass der 24-Jährige in der Natur vorkommendes Gestein bei sich habe, das "über eine natürliche Radioaktivität verfügt und mit weiteren Schwermetallen verunreinigt sein kann".