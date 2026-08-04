Polizei fährt groß auf: So will Leipzig verhindern, dass es zwischen BSG- und HFC-Fans eskaliert

Leipzig - Der 3. Spieltag der Regionalliga Nordost steht an, es trifft die BSG Chemie Leipzig auf den Halleschen FC . Vor allem abseits des Platzes geht man von einer hochexplosiven Partie aus, weshalb die Polizei am Mittwoch mit einem großen Aufgebot am Start ist.

Schon im März fuhr die Leipziger Polizei groß auf, als der HFC zuletzt zu Gast war. © EHL Media

Dieses Ost-Derby, dessen Anpfiff am Mittwochabend um 19 Uhr im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig-Leutzsch erfolgt, wird von den Behörden als Risikospiel eingestuft.

Kein Wunder, in der vergangenen Saison war die Situation nach dem Hinspiel in Halle richtig eskaliert. HFC-Fans hatten den Platz im Leuna-Chemie-Stadion gestürmt, einige waren sogar auf Chemie-Spieler losgegangen.

"Die Polizeidirektion Leipzig hat die Geschehnisse aus der Vorsaison in Halle im Blick", kündigt ein Polizeisprecher am Dienstag an. "Die Trennung der beiden Fanlager wird ein Schwerpunkt des Einsatzes sein."

Und so fährt die Polizei auch bei dieser Begegnung wieder alles auf, was dabei helfen kann, Szenen wie damals zu verhindern.

"Unterstützt werden die eigenen Einsatzkräfte durch die sächsische Bereitschaftspolizei, durch das Polizeiverwaltungsamt und Polizeibeamte aus Sachsen-Anhalt", so der Polizeisprecher. Außerdem ist auch die Bundespolizei involviert.