Zwei Leichen in Augsburg gefunden: 29-Jähriger festgenommen

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Ein größerer Polizeieinsatz läuft am Montagabend nahe einer Asylunterkunft in Augsburg. Am Tag darauf wird klar: Zwei Menschen sind tot.

Von Frederick Mersi

Augsburg - Nach dem Fund von zwei Leichen in Augsburg haben Polizisten einen Verdächtigen vorläufig festgenommen.

Die Polizei hat einen 29-jährigen Mann festgenommen. (Symbolfoto)
Die Polizei hat einen 29-jährigen Mann festgenommen. (Symbolfoto)  © Peter Kneffel/dpa

Der 29-Jährige mit syrischer und saudi-arabischer Staatsangehörigkeit werde des zweifachen Totschlags verdächtigt, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage.

Bei den beiden Opfern handle es sich um einen 39-Jährigen mit syrischer und saudi-arabischer Staatsangehörigkeit sowie um einen 54 Jahre alten Iraker. Zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" berichtet.

Inwieweit Verdächtiger und Opfer Bewohner einer Asylunterkunft nahe dem Einsatzort vom Montagabend waren, wollte die Polizeisprecherin unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen. 

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In dem Bereich im Süden Augsburgs waren demnach am Dienstagvormittag Beamte mit Absuchen beschäftigt.

Details wollte die Polizeisprecherin auch dazu nicht nennen. Hinweise auf weitere Verdächtige gebe es aber aktuell nicht, hieß es. Zu den Hintergründen werde ermittelt.

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa

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