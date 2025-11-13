Besonderer Ausbruch: Polizisten müssen vierbeinige Unruhestifter einfangen
Bitterfeld-Wolfen - Dieser Notruf ist nun wirklich nicht alltäglich. Am Mittwoch musste die Polizei in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt wegen eines Ausbruchs ausrücken - allerdings nicht von Menschen.
Gegen 18 Uhr wurden mehrere freilaufende Kamele im Heuweg gemeldet. Das teilte die Polizeidirektion Anhalt-Bitterfeld am Donnerstag mit.
Die Beamten rückten schnell aus und schafften es, die Tiere wieder zusammenzutreiben.
Schnell war auch klar, dass sie aus einem Zirkus ausgebrochen waren, der in der Nähe gastiert.
Wie die Tiere entkommen konnten, ist aktuell noch nicht bekannt.
Die Mitarbeiter vom Zirkus sollen laut den Polizeibeamten froh gewesen sein, dass die Tiere gesund zurückgebracht wurden und dass die Einsatzkräfte so ein tierisch gutes Verständnis für die Vierbeiner zeigten.
Titelfoto: Laszlo Balogh/AP/dpa