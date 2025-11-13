Besonderer Ausbruch: Polizisten müssen vierbeinige Unruhestifter einfangen

Bitterfeld-Wolfen - Dieser Notruf ist nun wirklich nicht alltäglich. Am Mittwoch musste die Polizei in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt wegen eines Ausbruchs ausrücken - allerdings nicht von Menschen.

Die Kamele wurden sicher wieder zu ihrem Zirkus zurückgebracht. (Symbolbild) © Laszlo Balogh/AP/dpa

Gegen 18 Uhr wurden mehrere freilaufende Kamele im Heuweg gemeldet. Das teilte die Polizeidirektion Anhalt-Bitterfeld am Donnerstag mit.

Die Beamten rückten schnell aus und schafften es, die Tiere wieder zusammenzutreiben.

Schnell war auch klar, dass sie aus einem Zirkus ausgebrochen waren, der in der Nähe gastiert.

Wie die Tiere entkommen konnten, ist aktuell noch nicht bekannt.