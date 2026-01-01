Fußgänger und Polizei mit Feuerwerk beschossen: Junger Mann festgenommen

Helmstedt - Dreiste Attacke in der Silvesternacht! Ein junger Mann beschoss mutwillig Passanten und selbst die Polizei mit Feuerwerkskörpern. Die Aktion endete für ihn hinter Gittern.

In Niedersachsen schoss ein Mann mit Pyrotechnik auf Passanten. (Symbolbild) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Gegen 22.45 Uhr meldeten Augenzeugen, dass ein 23 Jahre alter Mann Passanten aus seiner Wohnung in der Neumärkerstraße in Helmstedt (Niedersachsen) heraus mit Feuerwerk bewerfen würde.

Die Einsatzkräfte rückten an und fanden vor Ort tatsächlich den jungen Störenfried vor - der prompt auch Pyrotechnik in Richtung eines Polizeibeamten abfeuerte.

Glücklicherweise konnten die Betroffenen allesamt rechtzeitig ausweichen, sodass niemand verletzt wurde, teilte die Polizei Wolfsburg am Neujahrstag mit.

In der Wohnung des 23-Jährigen fanden die Polizisten schließlich nicht zugelassene Pyrotechnik und zogen diese ein.