Mitarbeiter treibt tot im Klärschlammbecken

Mitterfels - Der 56-jährige Mitarbeiter eines Klärwerks in Niederbayern ist tot in einem Klärschlammbecken gefunden worden.

Auf dem Gelände des Klärwerks bei Mitterfels kam es wohl zu einem tragischen Unfall. © zema-medien.de

"Die ersten Hinweise deuten auf einen Unfall hin", sagte ein Sprecher der Polizei.

Ein anderer Mitarbeiter hatte den Mann demnach am Mittwochmorgen tot in dem Becken in Mitterfels (Landkreis Straubing-Bogen) gefunden.

Sofort wurden die Einsatzkräfte zum Klärwerk alarmiert, darunter auch die Wasserwacht. Doch jede Hilfe kam zu spät. Die Feuerwehr konnte den Mann nur noch tot bergen.