Mitarbeiter treibt tot im Klärschlammbecken
Von Irena Güttel und Friederike Hauer
Mitterfels - Der 56-jährige Mitarbeiter eines Klärwerks in Niederbayern ist tot in einem Klärschlammbecken gefunden worden.
"Die ersten Hinweise deuten auf einen Unfall hin", sagte ein Sprecher der Polizei.
Ein anderer Mitarbeiter hatte den Mann demnach am Mittwochmorgen tot in dem Becken in Mitterfels (Landkreis Straubing-Bogen) gefunden.
Sofort wurden die Einsatzkräfte zum Klärwerk alarmiert, darunter auch die Wasserwacht. Doch jede Hilfe kam zu spät. Die Feuerwehr konnte den Mann nur noch tot bergen.
Was genau zuvor passiert ist, ist noch unklar. Wahrscheinlich sei der Mann bei einem Kontrollgang ausgerutscht und ins Becken gefallen, so die Polizei. Die Ermittlungen zum Geschehen laufen.
Titelfoto: zema-medien.de