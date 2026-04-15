Besorgter Nachbarin sei Dank: 66-Jährige aus eigener Wohnung gerettet

Dessau-Roßlau - Eine aufmerksame Nachbarin rief am Dienstag in Dessau-Roßlau die Polizei auf den Plan.

Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür der 66-Jährigen. (Symbolfoto) © 123rf/kurgu128

Nach Angaben von Polizeisprecher Torsten Gärtner alarmierte die 77-Jährige gegen 10 Uhr die Behörde, nachdem sie seit längerer Zeit nichts mehr von ihrer Nachbarin in der Ellerbreite gehört hatte. Vor allem machte sie sich Sorgen, da die 66-Jährige auf Medikamente angewiesen ist.

Die Beamten rückten schnell an, mussten aber feststellen, dass die Nachbarin weder auf wiederholtes Klingeln und Klopfen noch auf Rufen reagierte. Die Feuerwehr wurde schließlich zur Türöffnung hinzugerufen.

"In der Wohnung konnte die betroffene Person lebend aufgefunden werden", so Gärtner. Zum Gesundheitszustand der Frau machte der Sprecher keine genauen Angaben, sie musste aber vor Ort erstversorgt werden und kam anschließend in ein Krankenhaus.