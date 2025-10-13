Betrunken am Steuer: 19-Jähriger rauscht in Fahrradständer

Bautzen - Ein VW-Polo-Fahrer hat betrunken mehrere Fahrradständer am Kornmarkt in Bautzen gerammt.

Ein 19-Jähriger hat mit seinem VW Polo mehrere Fahrradständer am Kornmarkt in Bautzen beschädigt. © LausitzNews/ Tim Kiehle

Mit seinem Wagen landete ein 19-Jähriger am Sonntagabend um 23 Uhr rechts neben der Fahrbahn.

Dabei kollidierte der Deutsche mit den Fahrradbügeln am Straßenrand.

Warum der 19-Jährige von der Straße abgekommen ist, sei laut der Görlitzer Polizei noch unklar.

Bei der Fahrt war Alkohol im Spiel: Der Fahrer hatte 2,78 Promille im Blut. Deswegen ließen die Polizisten den Mann vor Ort nicht weiterfahren.