Betrunken am Steuer: 19-Jähriger rauscht in Fahrradständer

Ein 19-Jähriger fährt betrunken mit seinem VW-Polo gegen mehrere Fahrradständer am Kornmarkt in Bautzen. Ein Alkoholtest der Polizei ergab 2,78 Promille.

Von Svenja-Marie Kahl

Bautzen - Ein VW-Polo-Fahrer hat betrunken mehrere Fahrradständer am Kornmarkt in Bautzen gerammt.

Ein 19-Jähriger hat mit seinem VW Polo mehrere Fahrradständer am Kornmarkt in Bautzen beschädigt.

Mit seinem Wagen landete ein 19-Jähriger am Sonntagabend um 23 Uhr rechts neben der Fahrbahn.

Dabei kollidierte der Deutsche mit den Fahrradbügeln am Straßenrand.

Warum der 19-Jährige von der Straße abgekommen ist, sei laut der Görlitzer Polizei noch unklar.

Bei der Fahrt war Alkohol im Spiel: Der Fahrer hatte 2,78 Promille im Blut. Deswegen ließen die Polizisten den Mann vor Ort nicht weiterfahren.

Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Außerdem ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Den 19-Jährigen erwartet eine Anzeige. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

