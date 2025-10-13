2.930
Betrunken am Steuer: 19-Jähriger rauscht in Fahrradständer
Bautzen - Ein VW-Polo-Fahrer hat betrunken mehrere Fahrradständer am Kornmarkt in Bautzen gerammt.
Mit seinem Wagen landete ein 19-Jähriger am Sonntagabend um 23 Uhr rechts neben der Fahrbahn.
Dabei kollidierte der Deutsche mit den Fahrradbügeln am Straßenrand.
Warum der 19-Jährige von der Straße abgekommen ist, sei laut der Görlitzer Polizei noch unklar.
Bei der Fahrt war Alkohol im Spiel: Der Fahrer hatte 2,78 Promille im Blut. Deswegen ließen die Polizisten den Mann vor Ort nicht weiterfahren.
Außerdem ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Den 19-Jährigen erwartet eine Anzeige. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.
