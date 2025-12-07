Mutmaßliche Vergewaltigung in Marzahn: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Berlin - In der Nacht zu Sonntag soll es in Berlin-Marzahn zu einer mutmaßlichen Vergewaltigung gekommen sein.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen. © Thomas Peise

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, sei es gegen 0.40 Uhr am Vorplatz des Bahnhofs Ahrensfelde zu dem "mutmaßlichen Sexualdelikt" gekommen.



Den Angaben zufolge handelt es sich bei Täter und Opfer um zwei Männer.

Zum Schutz des Opfers verzichtete die Polizei auf zusätzliche Informationen über die Beteiligten.

Mitarbeitende der DB Sicherheit hätten den Vorfall bemerkt und die Polizei gerufen.