Mutmaßliche Vergewaltigung in Marzahn: Polizei nimmt Verdächtigen fest
Berlin - In der Nacht zu Sonntag soll es in Berlin-Marzahn zu einer mutmaßlichen Vergewaltigung gekommen sein.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, sei es gegen 0.40 Uhr am Vorplatz des Bahnhofs Ahrensfelde zu dem "mutmaßlichen Sexualdelikt" gekommen.
Den Angaben zufolge handelt es sich bei Täter und Opfer um zwei Männer.
Zum Schutz des Opfers verzichtete die Polizei auf zusätzliche Informationen über die Beteiligten.
Mitarbeitende der DB Sicherheit hätten den Vorfall bemerkt und die Polizei gerufen.
Polizei und DB-Sicherheitskräfte überwältigten den Tatverdächtigen noch am Einsatzort, wo er festgesetzt und später in Gewahrsam gebracht wurde. Die Ermittlungen dauern an.
