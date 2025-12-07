Zum zweiten Advent: Dixi-Klo in Brand gesteckt
Bischofswerda - Pünktlich zum zweiten Advent haben Feuerteufel ein Dixi-Klo in Bischofswerda (Landkreis Bautzen) angezündet.
Bisher unbekannte Täter setzten das mobile Toilettenhäuschen gegen 14.17 Uhr auf der Lutherstraße in Brand, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.
Durch die Flammen wurde sowohl die Bodenplatte als auch die Seitenwände des stillen Örtchens in Mitleidenschaft gezogen.
Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.
Die Polizei hat derweil ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet.
Bildaufnahmen vom Einsatzort zeigen, wie Kameraden der Feuerwehr das Dixi-Klo, das direkt neben einer kleinen Baustelle steht, löschen. Zu sehen sind Flammen und Rauch, die von unten aus der Schüssel aufsteigen.
Titelfoto: Bildmontage: RocciPix