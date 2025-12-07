 2.668

Zum zweiten Advent: Dixi-Klo in Brand gesteckt

Pünktlich zum zweiten Advent haben Feuerteufel ein armes Dixi-Klo in Bischofswerda angezündet.

Von Malte Kurtz

Bischofswerda - Pünktlich zum zweiten Advent haben Feuerteufel ein Dixi-Klo in Bischofswerda (Landkreis Bautzen) angezündet.

In Bischofswerda wurde am Sonntag ein Dixi-Klo in Brand gesteckt.
Bisher unbekannte Täter setzten das mobile Toilettenhäuschen gegen 14.17 Uhr auf der Lutherstraße in Brand, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Durch die Flammen wurde sowohl die Bodenplatte als auch die Seitenwände des stillen Örtchens in Mitleidenschaft gezogen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Polizei hat derweil ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet.

Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen.
Bildaufnahmen vom Einsatzort zeigen, wie Kameraden der Feuerwehr das Dixi-Klo, das direkt neben einer kleinen Baustelle steht, löschen. Zu sehen sind Flammen und Rauch, die von unten aus der Schüssel aufsteigen.

