Massenschlägerei im Berliner Untergrund: Großeinsatz in U-Bahnhof

Berlin - Am Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen rund 30 Personen im Berliner U-Bahnhof Museumsinsel.

Noch im U-Bahnhof wurden die erfassten Personen festgenommen. © Thomas Peise

Nach TAG24-Informationen war ein größerer Polizeieinsatz die Folge der Gewalteskalation, die sich gegen 20.30 Uhr abgespielt hat.

Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, konnten sie auf der Zwischenebene des Bahnhofs etwa 15 Beteiligte stellen und festsetzen.

Die Personen wurden vor Ort überprüft.