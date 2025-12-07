Massenschlägerei im Berliner Untergrund: Großeinsatz in U-Bahnhof
Berlin - Am Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen rund 30 Personen im Berliner U-Bahnhof Museumsinsel.
Nach TAG24-Informationen war ein größerer Polizeieinsatz die Folge der Gewalteskalation, die sich gegen 20.30 Uhr abgespielt hat.
Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, konnten sie auf der Zwischenebene des Bahnhofs etwa 15 Beteiligte stellen und festsetzen.
Die Personen wurden vor Ort überprüft.
Was den Streit ausgelöst hat, ist weiterhin unklar. Hinweise auf ernsthafte Verletzungen gibt es nach aktuellem Stand nicht. Wie die Polizei TAG24 bestätigte, konnten die Beteiligten nach einer Überprüfung wieder gehen, da für die Beamten keine Straftat vorlag.
