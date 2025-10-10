Betrunken, entblößt und aggressiv: Mann macht Randale am Hauptbahnhof Magdeburg

Magdeburg - Am Donnerstagabend hat ein betrunkener Randalierer für viel Trubel am Magdeburger Hauptbahnhof gesorgt.

Die Bundespolizisten hatten dem Mann (40) eigentlich längst Hausverbot erteilt. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Los ging es damit, dass der 40-Jährige Hygieneartikel aus einem Geschäft im Bahnhof klaute, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Ein paar Stunden später, gegen 20.49 Uhr, ging er in denselben Laden, um auch noch eine Flasche hochprozentigen Whiskey mitgehen zu lassen.

Eine Mitarbeiterin informierte die Beamten, welche den durstigen Mann nahe dem Bahnhof antrafen.

Sie nahmen den Georgier mit auf die Station, wo ein Atemalkoholtest 1,92 Promille ergab.

Er erhielt Strafanzeigen wegen des wiederholten Diebstahls und wegen Hausfriedensbruchs, da er in dem Geschäft und im ganzen Hauptbahnhof eigentlich längst Hausverbot hatte.

Davon ließ der Betrunkene sich jedoch nicht unterkriegen: Kurz nach seiner Entlassung entblößte er sich gegenüber einer 21- und einer 29-jährigen Deutschen und fasste sich an. Die Beamten rückten erneut aus.

Währenddessen schlug er einem 21-jährigen Deutschen, der mit den Frauen unterwegs war, mit der Rückhand ins Gesicht.