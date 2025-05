28.05.2025 13:39 Betrunken ins Wasser gefallen: 29-Jähriger aus Saale gerettet

In Jena musste die Polizei am Dienstagabend wegen eines betrunkenen Mannes an die Saale ausrücken.

Von Christian Rüdiger

Jena - In Jena musste die Polizei am Dienstagabend wegen eines betrunkenen Mannes an die Saale ausrücken. Alles in Kürze Betrunkenheit: 29-Jähriger fällt ins Wasser

Notruf in Jena wegen kenterten Bootes

Mann wird von Zeuge gerettet

1,3 Promille: Mann nicht in Lebensgefahr

Rettung vor Saale in Jena erfolgreich Mehr anzeigen Der betrunkene 29-Jährige war im Wasser von einem Stand-up-Paddle-Board gefallen. (Symbolfoto) © Felix Kästle/dpa Gegen 21.30 Uhr war ein Notruf bei der Rettungsstelle eingegangen. In der Meldung hieß es, dass ein Mann auf der Saale mit einem Boot gekentert und nun bewusstlos sei. Vor Ort bestätigte sich die Meldung jedoch nicht. Wie die Polizei berichtete, befand sich ein 29-Jähriger in einer hilflosen Situation. Bewusstlos war er jedoch nicht. Den Angaben nach hatte sich der junge Mann ein Stand-up-Paddle-Board (SUP) ausgeliehen, "um etwas zu suchen", hieß es. Polizeimeldungen 20 Hakenkreuze auf Schulgelände entdeckt Im weiteren Verlauf fiel der 29-Jährige ins Wasser und war danach nicht in der Lage, eigenständig zu schwimmen. Ein Zeuge bemerkte die Situation und rettete den Mann, indem er ihn aus dem Gewässer holte. Wie die Polizei außerdem mitteilte, hatte der 29-Jährige 1,3 Promille intus. In Lebensgefahr befand er sich aber nicht. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Titelfoto: Felix Kästle/dpa