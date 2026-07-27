Von Motorrad geschleudert und schwer verletzt: Fiat-Fahrer nimmt 19-Jährigem offenbar die Vorfahrt

Schleusingen - Schwerer Unfall am Sonntag kurz vor dem Ortseingang Schleusingen im Landkreis Hildburghausen.

Das Motorrad blieb neben der Straße liegen. © NEWS5 / Steffen Ittig

Wie die Polizei am Montag berichtete, wollte ein 42-jähriger Fiat-Fahrer von der Eisfelder Straße nach links in einen Forstweg abbiegen. Hierbei hatte er jedoch offenbar einem entgegenkommenden Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Beide Fahrzeuge waren anschließend zusammengekracht.

Der 19-jährige Biker wurde von seiner Maschine geschleudert und verletzte sich schwer. Leichte Verletzungen trugen der 42-Jährige und seine 55-jährige Beifahrerin davon. Alle drei waren in der Folge ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Abschleppdienst hatte sich um die Bergung des kaputten Fiats und des Motorrads gekümmert.

Die Eisfelder Straße war im Unglücksbereich für rund zwei Stunden voll gesperrt.